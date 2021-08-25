Başkan Şerifoğulları: “Şehrin doğusuna nefes aldıracak projelerimiz devam ediyor”

Elazığ Belediyesi, Ulukent, Doğukent, Sanayi, Salıbaba ve Kırklar mahallelerini kapsayan ‘Kanal Boyu Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım İşi’ çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ulukent Mahallesi’nden başlayıp Salıbaba Mahallesi’ne kadar devam eden kanal boyu ve çevresinde çalışmalar sürdürülüyor. Göreve geldikleri günden itibaren hizmetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin her noktasına eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerini kaydetti. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte şehrin doğu mahallelerinin yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘’Kanal kapatma işlemlerinin ardından toplamda 67 bin 136 metrekarelik bir alanda yol, çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz alanda gidişgeliş olmak üzere 2 ayrı şeritten oluşan 3 bin metre uzunluğundaki yeni yol çalışmalarını sürdürüyor. Yolun orta kısmında ise vatandaşlarımıza nefes aldıracak peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Proje kapsamında etrafını yol ile çevrelediğimiz yeni park alanında vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir dinlenme alanı oluşturulacak. Dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme büründüreceğimiz alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları, kondisyon istasyonu ve otopark alanı yapılacak. Söz verdiğimiz gibi şehrimizin doğusuna nefes aldıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda belirleyip hayata geçiriyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza yeni yeşil alanlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.



“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan kanal kapatma ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin memnuniyetini dile getiren Kırklar Mahallesi muhtarı Necati Doğan ise “Yıllardır çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz bir problemin ortadan kalkacak olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Belediye başkanımızdan Ulukent kanal boyundan, Salıbaba kanal boyuna kadar olan kanalın kapatılması talebinde bulunmuştuk. Kendileri talebimizi geri çevirmedi ve kanalın kapatılması için hemen çalışmaları başlattı. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları nezdinde bütün belediye personellerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

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