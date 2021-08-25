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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 yılı yaz Kur'an kursu düzenlenen şenlikle tamamlandı

İHA

2021 yılı yaz Kur'an kursu düzenlenen şenlikle tamamlandı

Elazığ genelinde 5 Temmuzda başlayan ve 20 Ağustos’ta sona eren 2021 yılı yaz Kur’an kurslarının ardından final programı düzenlendi.
Elazığ Belediyesi ve Elazığ İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği programa İl Müftüsü Selami Aydın, kurs hocaları, kurs öğrencileri ile birlikte veliler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi sentetik çim sahada gerçekleştirilen program, Kur’an kursu öğrencisi Mert Karaca’nın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Katılımın yoğun olduğu programda Kur’an kursu öğrencileri kurulan şişme oyun parkları, oyun alanları ve canlı sahne gösteri ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklara ödül olarak düzenlenen programda pamuklu şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramında bulunuldu. Ayrıca Kur’an kursu öğrencilerine Elazığ Belediyesi tarafından ayakkabı ve hikaye kitapları hediye edildi.

“Sizleri tebrik ediyorum”
Elazığ Müftüsü Selami Aydın, yaklaşık 1 buçuk aylık süreç zarfında Kur’anı Kerim’i öğrenen çocukları tebrik etti. Desteklerinden ötürü Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın ‘’Bizi bugünlere kavuşturan rabbimize sonsuz hamdüsenalar ediyoruz. Sizler camilerimize gelerek Kur’an öğrendiniz, İslam ahlakını öğrendiniz ben sizleri tebrik ediyorum. Sizleri camilere gönderen anne ve babalarınıza da teşekkür ediyorum. Sizleri ödüllendirmek ve sizleri eğlendirmek için böyle bir stant kurduk emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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