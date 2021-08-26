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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil'de Orman İşletme Şefliği binası açıldı

İHA

Baskil'de Orman İşletme Şefliği binası açıldı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapımı tamamlanan tam donanımlı Orman İşletme Şefliği binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Baskil ilçesinde yapımı tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen Orman İşletme Şefliği binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Müftüsü Selami Aydın ve kurum müdürleri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, ''İlçemizde herhangi bir kuruluşun herhangi bir kurumun hizmetin olması bizleri son derece memnun etmekte ve sevindirmekte. Bundan dolayı bu kararı alan heyetimizi, kararda desteği bulunan tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette ilçemizde görev yapacak olan personellerimiz, daha sonra burada yer alacak olan araçlarımız ilçeye çok güzel hizmet edecektir diye ben düşünüyorum. Bu şefliğin ilçemize her zaman hizmet edeceğine inanıyorum. Mutlaka istemeyiz ama herhangi bir yangın olduğunda veya başka ormanla ilgili herhangi bir çalışma olduğunda onları yakından takip edecek personelimiz bulunacak. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde vatandaşlarımızın ormanla ilgili herhangi bir talebi olduğunda veya krediler, destekler verildiğinde onları vatandaşlarımız işletme şefliğimizden buradan çok daha bir şekilde takip etme imkanına kavuşacak. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Orman İşletme Şefliğimizin Baskil ilçemiz için faydalı olacağına inanıyorum'' dedi.
İlçeye Orman İşletme Şefliğinin yakıştığı ifade eden Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de ''Burada emeği geçen tüm arkadaşlara Bakanlığımıza, genel müdürümüze şükranlığımızı arz ediyoruz. 2019 yılında genel müdürlüğümüzün onurlarıyla Baskil Orman İşletme Şefliğinin kuruluşu yapılmış oldu. 2019 yılında da biz göreve başladığımız günden itibaren Baskil Orman Şefliğinin kuruluşunu ve hizmet olarak bir binaya ihtiyacı olduğunu bunun arayışı içerisinde girdik. önceki kaymakamında hakikatten burada çok emeğinin olduğunu belirtirim. Yer arayışında bizlere eski eski ilce tarım müdürlüğümüzün metruk bir binası olduğunu ve uygun mu diye birlikte gelip incelemeler yaptık. Bu binayı bu hale getirdik. Bu binanın yapımında bize here konuda desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açılış yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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