Elazığ İl Özel İdaresi’nden Drone ve Roket Takımına tam destek

Elazığ İl Özel İdaresi, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde faaliyet gösteren Drone ve Roket Takımına destek verdi.

İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyetlerine devam eden İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Drone ve Roket Takımı, gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Drone ve Roket Türkiye Finalleri Yarışması öncesi İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay’ı ziyaret etti. Takım, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şiş, her türlü destek için hazır olduklarını dile getirdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Drone ve Roket Takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getirerek ”Gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri için her türlü desteği vermekteyiz. İpek Yolu Uluslararası Gençlik Merkezi’nin Drone ve Roket Takımı ile TEKNOFEST Final yarışmalarına katılması şehrimiz için son derece önemlidir. İl Özel İdaresi olarak her türlü desteğimiz sizlerledir. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz başarıların devamını diliyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay ise ziyarette gençlerin milli teknolojilerin gelişmesinde gayretlerinin ülke açısından çok kıymetli olduğunu belirterek;, “İpek Yolu Uluslararası Gençlik Merkezi Drone ve Roket Takımımız öyle inanıyorum ki, TEKNOFEST’ten de güzel neticeler alacaktır. Bizler ekibimize güveniyoruz. Desteklerimiz her zaman sizlerledir” diye konuştu.

