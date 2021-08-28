Elazığ’da 1 kişi sahte içki nedeni ile hayatını kaybetti

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Elazığ’da sahte içki içtiği iddia edilen 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 51 yaşındaki Tuncer Ç., dün akşam saatlerinde sahte içki kullandı. Tuncer Ç.'nin bir süre sonra fenalaşmasının ardından yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tuncer Ç., daha sonra Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuncer Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FÜ Hastanesi morguna kaldırılan Tuncer Ç.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği kaydedildi.

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