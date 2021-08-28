Vatandaşlar eskiyi atınca ayakkabı tamirciliği de unutuldu

Elazığ’da 26 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Erol Karataş, vatandaşların eski ayakkabıları tamir etmek yerine çöpe atmasının mesleklerini yok olmaya terk ettiğini söyledi.

Elazığ merkezde yaklaşık 26 yıldır baba mesleğini devam ettiren Erol Karataş, ayakkabı tamirciliğine küçük yaşlarda babasının yanında başladı. Kentte en eski tamirci ustalarından biri olan Karataş, 26 yılı aşkın bir süredir bu işi yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğe başladığı ilk yıllar ile şimdiki dönem arasında çok büyük bir farkın olduğunu, eskiye göre bir talebin olmadığını, mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğundan yakındığını kaydeden Karataş, insanların eski ayakkabıları tamir etmek yerine direkt çöpe atmasından dolayı mesleklerinin yok olan meslekler arasına girdiğini dile getirdi. Sanatkara artık eskisi gibi değer verilmediğini dile getiren Karataş, "Her gün artan teknoloji, imitasyon malların sektöre etkisi ve ayakkabı tamirciliği zanaatını devam ettirebilecek çırağın bulunmaması ayakkabı tamirciliği sektörüne yansımış durumda. Bu durumdan en çok etkileniyoruz. Yıllarca emek veren birçok usta, bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Ayakkabı tamirciliğine aslında artık eskisi kadar rağbet olmuyor. İnsanlar eski ayakkabıları tamir etmek yerine yenisini almayı tercih ediyor” dedi.

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