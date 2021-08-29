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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

İHA

Elazığ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda el çantası içerisinde 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu R.G. isimli şüphelinin Diyarbakır’dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Teknik takibe alınan araç, jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin cebinde 0,5 gram, el çantasında da 2 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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