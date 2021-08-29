Elazığspor’da hazırlıklar başlıyor

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Elazığspor’da, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak olan antrenmanla başlanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk haftasında Bergama Belediyespor’u konuk edecek olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıklarına yarın yapılacak olan tek antrenmanla başlanacak. 1827 Ağustos tarihleri arası Erzurum’da kamp yapan ve yeni sezona hazırlanma fırsatı bulan BordoBeyazlılar, verilen iki günlük iznin ardından maç haftası çalışmalarına Pazartesi itibariyle başlayacak. Teknik Sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. Elazığspor’da, Bergama Belediyespor maçı hazırlıkları hafta boyunca kulüp tesislerinde sürdürülecek.

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