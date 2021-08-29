Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı

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Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Aşağı Demirtaş köyü sakinlerinden 146’sı evet, 12’si ise hayır oyu kullandı.

Merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ’ın 41’inci mahallesi olmak için sandık başına gitti. Köy sakinleri geçtiğimiz yılın sonunda referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya ve Yemişlik gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı. 236 seçmenin bulunduğu köyde 158 kişi sandık başına gitti. Oy kullananlardan 146’sı evet, 12’si ise hayır dedi.

Köy sakinleri resmi sürecin başlamasını bekliyor.

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