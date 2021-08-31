Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, ElazığMalatya karayolu Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç. yönetimindeki 55 AAU 247 plakalı kamyon ile Ş.P. yönetimindeki 44 HG 122 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kamyon refüje çıkarak devrilirken 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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