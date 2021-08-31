Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

İHA

Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

Elazığ ve ülke boksunun önemli ismi Oral Arslan, genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Elazığ ve Milli Takım Boks Antrenörü Oral Arslan (48) hayatını kaybetti. 1973 Elazığ doğumlu olan Oral Arslan, 1989 yılında boksa başladı. Uzun yıllardır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde faal olarak antrenörlük yapan milli sporcu ve milli takım antrenörü Arslan, kariyeri boyunca altı kez Türkiye şampiyonu oldu. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Oral Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD Elazığ Müdürlüğü yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER AFAD Elazığ Müdürlüğü yeni yerine taşındı
Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik ...
Kesmek için aldığı horoz kuluçkaya yattı, görenler gözlerine inanamadı Horoz olduğunu unuttu tavuk gibi kuluçkaya yattı
YEREL HABERLER Kesmek için aldığı horoz kuluçkaya yattı, görenler ...
Vali Yırık, trafik kazasında yaralanan Dr. Öğr. Üyesi Dikici ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yırık, trafik kazasında yaralanan Dr. Öğr. ...
Elazığ'da 2 ayrı kaza: 12 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 ayrı kaza: 12 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 9 ...
Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına ...
Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan FK çift kale çalıştı
Vali Yırık, Zafer Bayramı'nda 99 yaşındaki Pembe nine ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yırık, Zafer Bayramı'nda 99 yaşındaki Pembe nine ...
25 yıllık fedakar eğitimci, tatil gününde öğrencileri için kolları sıvadı Öğrencileriyle buluşacağı için tatil gününde bile okulda olan 25 yıllık eğitimci sözleriyle duygulandırdı Eğitimci Ahmet Erol: "Evim nasılsa okulum da öyledir; okulumu çok seviyorum ve okulu güzelleştirmek için bütün çabaları sarf ediyorum"
YEREL HABERLER 25 yıllık fedakar eğitimci, tatil gününde öğrencileri ...
Elazığ’ın son semer ve palan ustası teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Elazığ’ın son semer ve palan ustası teknolojiye ...
Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Başkan Şerifoğulları Elazığ depreminin yaralarını bir bir sarmaya devam ediyor Kente değer katacak Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışı yapıldı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Tarihi ve kültürel güzellikleriyle yarınların turizm merkezlerinden biri olacak Harput’umuz, yepyeni bir değer kazandı" "Sorunlara çözüm üreten ihtiyaçları karşılayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları Elazığ depreminin yaralarını bir ...
'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro' Projesi ilk etap çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro' Projesi ilk etap ...
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik ...
Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da referanduma gidilen köyden ‘evet’ çıktı
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, ...
Elazığ’da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonun altında kalan çocuk hayatını ...
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti Elazığ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Demirtaş köyünde 41'nci mahalle olmak için referandum düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma ...
Elazığ’dan iki sporcu podyuma çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’dan iki sporcu podyuma çıktı
Elazığspor’da hazırlıklar başlıyor
YEREL HABERLER Elazığspor’da hazırlıklar başlıyor
Elazığ’da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.