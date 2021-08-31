Elazığ’da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı

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Elazığ’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 150 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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