Elazığ'da yoldan çıkan otomobil 150 metre yuvarlandı: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metre taklalar atarak yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Mert Demirdağ yönetiminde plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 150 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-31 19:44:27
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