Elazığ Karakoçan FK’dan iki transfer daha

Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi kadrosunu iki futbolcuyla güçlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK dış transfer çalışmaları kapsamında iki isimle daha anlaşma sağladı ve transfere nokta koydu. Mavibeyazlı ekip bu kapsamda BB Erzurumspor’dan kanat oyuncusu Muhammed Furkan Özhan ve Belediye Derincespor’dan orta saha Zülfü Can Güncü’yü kadrosuna kattı.

Transferlere ilişkin kulüp resmi internet sayfasından yapılan açıklamalarda, “Kulübümüz son olarak Belediye Derincspor'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Zülfü Can Güncü ile sözleşme imzalamıştır. Zülfü Can Güncü'ye hoş geldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak BB. Erzurumsporspor'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Furkan Özhan ile sözleşme imzalamıştır. Muhammed Furkan Özhan'a hoş geldin diyor, mavibeyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.