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“Çinko Covid-19 hastalık süresini ve ağır hastalığa gidişatı azaltan bir mineraldir”

İHA

“Çinko Covid-19 hastalık süresini ve ağır hastalığa gidişatı azaltan bir mineraldir”

İç Hastalıkları Uzmanı İdris Baydar, çinkonun bağışıklık için önemli bir mineral olduğunu söyledi. Baydar, “Eksikliğini çok sık gördüğümüz bir mineral çeşidi olan çinko, bağışıklığımız için çok önemlidir. Özellikle korona virüs hastalık süresini ve ağır hastalığa gidişatı azalttığı araştırmalarda gösterilmiştir. Bu yüzden vücudumuza çinko açısından da dikkat etmeliyiz hatta gerekiyorsa takviye kullanmalıyız” dedi.
Medical Park Elazığ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İdris Baydar, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları hakkında bilgi verdi. Bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına özellikle pandemi döneminde her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu aktaran Uzm. Dr. İdris Baydar, “Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız halinde birçok hastalığı daha rahat atlatabilir ve ağır hastalıktan korunabiliriz. İlk olarak özellikle korona virüs (Covid19) ortaya çıktıktan sonra kıymeti daha çok anlaşılan D vitaminin önemine dikkat çekmemiz gerekiyor. D vitamini düşüklüğü, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep veriyor. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak isterken en çok dikkat edeceğimiz konulardan biri, D vitamini seviyemizin yüksek olmasıdır. Bunun için ortalama 3060 dakika güneşlenebiliriz veya D vitamini içeren ilaçlardan ve damlalardan kullanabiliriz. Bunun dışında, C vitamini de hem kazanılmış hem de doğal bağışıklığımızı güçlendiren önemli bir vitamindir. C vitamini aslında bizim gıdalarımızda bol bulunuyor. Sağlıklı beslenip bol sebze ve meyve tüketirsek yeteri kadar C vitamini almış oluyoruz. O yüzden bağışıklığımızı güçlü tutmak için bol sebze ve meyve tüketerek C vitamini seviyemizi yüksek tutabiliriz” diye konuştu.

"Çinko desteği doktora danışarak alınmalı"
Eksikliğini çok sık gördüğümüz bir mineral çeşidi olan çinkonun bağışıklığımız için çok önemli bir mineral olduğunu vurgulayan Uzman Dr. İdris Baydar, “Çinko, özellikle Covid19’da hastalık süresini azalttığı ve ağır hastalığa gidişatı azalttığı araştırmalarda gösterilmiş bir mineraldir. Bu yüzden vücudumuza çinko açısından da dikkat etmeliyiz, hatta gerekiyorsa takviye kullanmalıyız. Ancak çinkonun da dikkat edilmesi gereken bir yanı var. Çinko fazla alındığı takdirde de bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu nedenle çinko desteğini doktorumuza danışarak uygun dozda almamız gerekecektir” ifadelerini kullandı.

"Covid19’a karşı en büyük silahımız aşıdır"
Covid19’un viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Baydar, “Bizim mevsimsel gripte ya da başka enfeksiyonlarda karşılaştığımız durumun bir benzeri Covid19’ta görülüyor. Covid19 ile savaşımız bağışıklık sistemimiz ile oluyor. Bağışıklık sistemimiz ne kadar dengede ve güçlüyse biz de korona virüse karşı o kadar güçlüyüzdür. Zaten korona virüs bu açıdan daha sağlıksız ve stres altında olan kişilerde daha ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Korona virüs açısından da bağışıklık sistemi desteklerinden yararlanmamız çok ciddi bir katkı olacaktır. Covid19’a karşı en büyük silahımız aşıdır. Aşı da bizim bağışıklık sistemimizi aktif tutarak virüse karşı antikor seviyesi oluşturan bir faktördür” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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