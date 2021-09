Elazığ’da ikinci el ve spotçular öğrencileri bekliyor

Yaklaşık 44 bin üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Elazığ’da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yaşanan deprem ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle üniversiteler ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uzaktan eğitim modeliyle yapıldı. Aşının etkili olmasıyla birlikte birçok üniversitenin 4 Ekimden sonra yüz yüze eğitime başlayacağını açıklaması ikinci el ve spot eşya esnaflarını hareketlendirdi. Öğrencilerin bu sene yurtlardan çok evleri tercih etmelerini bekleyen spotçular, üniversite tercihlerinin de açıklanmasıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamlayarak, öğrencileri beklemeye başladı.



"Her bütçeye göre eşyamız mevcut"

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ellerinde her türlü ürünün olduğunu söyleyen sporculardan Mert Kuşaksız, "Ürünlerimiz 1 ay garantili ve müşterilere verilmeden önce test ediliyor. Bütün bakımlar yapıldıktan sonra teslim ediliyor. Sattığımız ürünlerin yine garanti olarak arkasında duruyoruz. Öğrenciler genelde boş bir ev tutukları için genelde bir evin tüm eşyalarını yani yatak, elbise dolabı, buzdolabı, çamaşır makinası gibi temel eşyaları almayı tercih ediyorlar. İyi bir şeyler isterse tabi fiyat artıyor, uygun bir şeyler isterse her bütçeye uygun eşyamız mevcut. Öğrencinin seçeceği marka, model ve ürüne göre değişiyor" dedi.

Pandemiden dolayı uzunca bir dönemden sonra öğrencilerin kente geleceği için mutlu olduklarını ifade eden esnaflardan Semih Urhan ise "Üniversiteler yakında açılacak, az bir zaman kaldı. Öğrenciler geldikleri zaman onlara yardımcı olacağız. Şuan da elimizde eşyalarımız mevcut. Buzdolabı, çamaşır makinası ve kanepe gibi her bütçeye uygun eşya var. Üniversiteler en kısa zamanda açılırsa çok güzel olacak. Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ürünler, genellikle buzdolabı, çamaşır makinası, kanepe ve ağırlıklı olarak ve masa sandalye satın alınıyor. Belirli bir fiyat yok ama 2 ile 3 bin lira arasına bir ev dizilebilir" diye konuştu.

