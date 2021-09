Elazığ’da odun ambarında çıkan yangın söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay Kovancılar ilçesinde bulunan odun ambarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde odun ambarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

