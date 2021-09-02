Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Elazığ’da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Fidan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Mustafa Fidan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Fidan için Abdullahpaşa Mahallesi Hamidiye Camisinde öğlen namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, silah arkadaşları, ailesi, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Kore gazisi Fidan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ulukale köyü Örençayır Aile Mezarlığında defnedileceği kaydedildi.

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