Elazığ’da şüpheli bavul alarmı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da bir binanın girişine bırakılan şüpheli bavul, ekipleri alarma geçirdi. Polis tarafından kontrol edilen bavulda, kitaplar çıktı.

Olay, merkeze bağlı Mimar Faruk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın girişine bırakılan ve uzun süre alınmadığını fark eden vatandaşlar, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ardından kontrol edilen bavulda kitaplar çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.