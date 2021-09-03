Elazığ Belediyespor boks takımı şampiyonaya hazır

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla tekrar aktif hale getirilen Elazığ Belediyespor boks takımı, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele edecek.

Elazığ’da 49 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Ahmet Uygur Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 5 sporcu ile mücadele edecek olan Elazığ Belediyespor boks takımı, şampiyona öncesi antrenörler Cemil Döndü ve Atalay Şenbakar yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilecek ve yaklaşık 500 sporcunun yer alacağı şampiyonada, Elazığ Belediyespor boks takımı sporcularından Yasin Döndü 54 kilo, Aziz Mahmut Genç 57 kilo, Emirkan Güçlü 67 kilo, Ahmet Çiftçi ve Hakan Ozan ise 86 kiloda şampiyonluk mücadelesi verecek.



“Boks takımımıza başarılar diliyorum”

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve EBUAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin, şampiyona öncesi Elazığ Belediyespor boks takımına moral ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla aktif hale getirdikleri Elazığ Belediyespor boks takımına mücadele edeceği Ahmet Uygur Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında başarılar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimat ve destekleriyle spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor, spor branşlarımızın sayısını artırarak sporcu kimliğimizi genişletiyoruz. Böylece şehrimizin sporuna ve gençliğine hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce faaliyetleri durdurulan fakat Belediye Başkanımızın talimatlarıyla tekrar aktif hale getirdiğimiz boks takımımız, cumartesi günü şehrimizde düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında boy gösterecek. Bizlerde bu önemli şampiyona öncesi antrenörlerimiz Cemil Döndü, Atalay Şenbakar ve sporcularımıza moral ziyaretinde bulunduk. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın selamlarını ve başarı dileklerini kendilerine ilettik. Bir sporcumuzun sakatlanması sebebiyle bu önemli şampiyonada 5 sporcu ile mücadele edeceğiz. 4 Eylülde start alacak ve 9 Eylülde sona erecek olan şampiyonada genç sporcularımızın önemli başarılar elde edeceğine inanıyor, kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, şampiyonanın şehrimizde düzenlenmesi sebebiyle Türkiye Boks Federasyonu organizasyon komitesinin istekleri ve taleplerine kayıtsız kalmadı. Başkanımızın talimatlarıyla organizasyon boyunca Elazığ Belediyesi olarak şampiyonaya önemli ölçüde destek sunacağız” dedi.

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