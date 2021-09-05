TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un 1. haftası’nda Elazığspor, sahasında Bergama Belediyespor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Taner Tuncer xx, Abdurrahman Atabay xx, Mehmet Öcal xx
Elazığspor: Okan Aytekin xxx, Muhammed Düzgüner xx, Muhammed Umut Akbulut xx (Ahmet Can dk. 80 ?), Cihan Aslan x (Fırat dk. 63 x), Salih Polatdemir xx, Murathan Özen xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Selim Enes dk. 63 x), Hasan Ekici xx (Ahmet Ormanoğlu dk. 90+8 ?), Gökhan Ekmen xx, İzzet Topatar xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xxx
Bergama Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Yusuf Tekin xx (Murat dk. 88 ?), Deniz Keskin xx, Yusuf Orhan xx, Yunus Ünsal xx, Alpay Cin xx, Muhammet Sait Özvardar x (Yusuf Can dk. 46 x), Murat Kayalı xxx (İsmail Cem dk. 69 x), Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Cingirt xx, Burak Özbakır xx (Şerafettin dk. 80 ?)
Goller: Yusuf Ensar (dk. 70) (Elazığspor), Murat Kayalı (dk. 54), Şerafettin (dk. 84) (Bergama Belediyespor)
Sarı Kartlar: Salih, Muhammed Düzgüner, Selim Enes, Fırat (Elazığspor), Deniz Keskin, Yusuf Tekin, Yusuf Can (Bergama Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.