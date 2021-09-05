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TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2

İHA

TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’un 1. haftası’nda Elazığspor, sahasında Bergama Belediyespor’a 21 mağlup oldu.

Stat: Doğukent
Hakemler: Taner Tuncer xx, Abdurrahman Atabay xx, Mehmet Öcal xx
Elazığspor: Okan Aytekin xxx, Muhammed Düzgüner xx, Muhammed Umut Akbulut xx (Ahmet Can dk. 80 ?), Cihan Aslan x (Fırat dk. 63 x), Salih Polatdemir xx, Murathan Özen xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Selim Enes dk. 63 x), Hasan Ekici xx (Ahmet Ormanoğlu dk. 90+8 ?), Gökhan Ekmen xx, İzzet Topatar xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xxx
Bergama Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Yusuf Tekin xx (Murat dk. 88 ?), Deniz Keskin xx, Yusuf Orhan xx, Yunus Ünsal xx, Alpay Cin xx, Muhammet Sait Özvardar x (Yusuf Can dk. 46 x), Murat Kayalı xxx (İsmail Cem dk. 69 x), Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Cingirt xx, Burak Özbakır xx (Şerafettin dk. 80 ?)
Goller: Yusuf Ensar (dk. 70) (Elazığspor), Murat Kayalı (dk. 54), Şerafettin (dk. 84) (Bergama Belediyespor)
Sarı Kartlar: Salih, Muhammed Düzgüner, Selim Enes, Fırat (Elazığspor), Deniz Keskin, Yusuf Tekin, Yusuf Can (Bergama Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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