Elazığspor ilk maçında kayıp

Elazığspor, son 11 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor’a 21’lik skorla yenildi.

Yarım asrı aşkın tarihinde 26 sezon sonra TFF 3. Lige düşen ve ilk maçında Bergama Belediyespor’a 21’lik skorla yenilen Elazığspor, sezona kötü başlama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 20102011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor’u 10 mağlup eden bordobeyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 11 sezon açılış maçında galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda sadece 3 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı. Elazığspor’un Türk Telekomspor galibiyeti sonrası sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

“20112012: Kartalspor: 1Elazığspor: 0, 20122013: Elazığspor: 1Fenerbahçe: 1, 20132014: Akhisarspor: 3Elazığspor: 1, 20142015: Osmanlıspor: 4Elazığspor: 0, 20152016: Göztepe: 2Elazığspor: 2, 20162017: Manisaspor: 1Elazığspor. 0, 20172018: Elazığspor: 0Altınordu: 2, 20182019: Adanaspor: 1Elazığspor: 1, 20192020: Bayburt Özel İdare: 3 Elazığspor: 1, 20202021: Bayburt Özel İdare: 2 Elazığspor: 0, 20212022: Elazığspor: 1 Bergama Belediyespor: 2”

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