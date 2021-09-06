Elazığ’da toplu alanlarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da toplu alanlarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğu başladı

İHA

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da bugün itibariyle toplu alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu başladı. Bu kapsamda kentte bulunan otogar ve sinema salonlarına gelen aşısız vatandaşlar PCR testlerini gösterdi. Aşısız olup PCR testini de yaptırmayan vatandaşlar, ilgili alanlara alınmadı.

Elazığ’da toplu alanlarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğu başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da bugün itibariyle toplu alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu başladı. Bu kapsamda kentte bulunan otogar ve sinema salonlarına gelen aşısız vatandaşlar PCR testlerini gösterdi. Aşısız olup PCR testini de yaptırmayan vatandaşlar, ilgili alanlara alınmadı.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele sürecinde yeni bir genelge göndererek, iki aşısını yaptırmayan, son 48 saat içerisinde PCR testi negatif çıkmayan veya 180 gün öncesine kadar korona virüs geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçları ve sinema, tiyatro ve konser alanlarına girişlerini kısıtlamıştı. Bu kapsamda Elazığ’da da alınan kararlar uygulanmaya başlandı. Şehirlerarası yolculuk yapacak olan veya sinema salonlarına gelen vatandaşlar, PCR testlerini göstererek içeri girerken, aşı olmayan veya test vermeyen vatandaşlar içeri alınmayarak test için hastanelere yönlendirildi.

"Aşı olmayıp PCR testini yaptırmayanlar yolculuk yapamayacak"
Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görev yapan Emre Şimşek, yeni kararı uygulamaya başladıklarını söyledi. Şimşek, "Bu saatten sonra aşı olmayıp PCR testini yaptırmayanlar yolculuk yapamayacak. Biz HES kodu uygulamasını girince, sistem bize otomatik gösteriyor. En az 2 aşıyı yaptırmanız gerekiyor veya 18 yaş üstünün PCR testi yaptırması gerekiyor. Devlet bu konu hakkında çalışıyor. Herhangi bir problem de yok. Ama ne yazık ki tam anlamıyla bilgilenmediği için buraya gelenler sıkıntı yaşıyor. Özelikle öğrenciler üniversitenin açılmasından dolayı yolculuk fazla. Aşı olmayan çok vatandaş var. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini insanlara aşı olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. İşlerimizi güzel yoğunluk var devletimiz fiyat çalışması yaptı. HES kodunuzu girince hastalık gibi bir durumunuz varsa, otobüse binemiyorsunuz. Bazıları testi yapıp sonuçlar çıkmadan binmek istiyor, yolculuk sırasında testi pozitif çıkabiliyor. O zaman bütün otobüs karantinaya alınmak zorunda kalınıyor. Şuanda yolcunun TC’sini sisteme girdiğimiz zaman eğer aşılar yapılmamış ve PCR testi yoksa, işlemi tamamlayamıyoruz. Kesinlikle PCR testiniz veya iki aşınız yoksa yolculuk yapamıyorsunuz” dedi.
20 yıldır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalıştığını ifade eden Orhan Kömürcü de, "Aşı zorunluluğundan dolayı yolcular gibi biz de problem yaşıyoruz. Çoğu vatandaş aşı olmamış, tereddütleri var. Aşı yapmadıkları için de yolculuk yapamıyorlar. Bu durum da bize yansıyor, kapasite düşüyor. Biz de bu tür sorunlar yaşıyoruz. Yolcular sürekli arıyor, kaç tane aşı olmamız lazım diye. Benim aşım var arkadaşımın yok olur mu? Bu günden itibaren aşı ve PCR testi zorunlu. Yolculuk yapabilmek için iki aşının da yapılması lazım. HES kodu sorgulamamız önceden de vardı. Biz de sonuç ne olur bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezin köyünde şampiyon Atletico Çalkaya
YEREL HABERLER Gezin köyünde şampiyon Atletico Çalkaya
Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik ...
Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı
Elazığspor ilk maçında kayıp
YEREL HABERLER Elazığspor ilk maçında kayıp
Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı
Sürücülerin aldığı riskler hemzenin geçitlerde kazaya neden oluyor Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen: "20 katarlı bir tren frene bastığı anda duramaz, durması mümkün değil"
YEREL HABERLER Sürücülerin aldığı riskler hemzenin geçitlerde kazaya ...
Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
Baskil’de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
YEREL HABERLER Baskil’de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2
Elazığ Gençlik Merkezi'nin standına Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde büyük ilgi
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Merkezi'nin standına Gökyüzü Gözlem ...
Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
YEREL HABERLER Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
Elazığ’da yaralı yavru ayı, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da yaralı yavru ayı, sağlığına kavuştu
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
YEREL HABERLER Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, ...
Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal kamerasıyla bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal ...
Elazığ’da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu Kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu bulundu
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma kayıp hayvanları gece görüş ...
Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ’da ...
Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"
YEREL HABERLER Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse ...
Av sezonu açıldı, yarımada konumundaki Elazığ'da balıklar tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Av sezonu açıldı, yarımada konumundaki Elazığ'da ...
Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' yoğunluğu
YEREL HABERLER Elazığ'daki kırtasiyecilerde 'Yüz yüze eğitim' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.