Gezin köyünde şampiyon Atletico Çalkaya

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü muhtarlığı tarafından organize edilen Kaptan Mehmet Aydın 4. Halı Saha Futbol Turnuvasında mutlu sona Atletico Çalkayaspor ulaştı.

Gezin köyü muhtarı Turgut Eroğlu’nun girişimleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve eski kaptanlardan Mehmet Aydın’ın isminin verildiği Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Organizasyona Gezinspor, Madenspor, Atletico Çalkaya, Gezin Gençlik, Devva Kezini, Karatopspor, Yeşilovaspor, Kızıltepespor, Durmuştepespor ve Çitlispor olmak üzere toplam 10 takım katıldı. Yoğun izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvanın final maçında Atletico Çalkaya ile Gezinspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı 54’lük skorla kazanan Atletico Çalkaya 4. Mehmet Aydın Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu. Maç sonrası büyük mutluluk yaşayan takım sporcuları, dev Türk bayrağı açarak şampiyonluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.





"Gezin her şeyin en iyisine layık"

Çevre köylerin de katılımı ile muhteşem bir turnuvayı geride bıraktıklarını ifade eden Gezin köyü muhtarı Turgut Eroğlu, “Mehmet Aydın adına bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz futbol turnuvamızı alnımızın akıyla tamamlamış bulunuyoruz. Katılım sağlayan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum, şampiyon olan takımımızı da tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücü olduğuna inanıyoruz ve bu tür etkinlikleri devam ettirme gayretinde olacağız. Gezin’imiz bölgenin cazibe merkezi herkesin takdir ettiği üzere. İlçe olmak hayalimiz ve inşallah da oluruz çünkü Gezin her şeyin en iyisine layık. Köyümüzün değerini arttırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

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