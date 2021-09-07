Elazığ’da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

İHA

Elazığ’da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde vatandaşlar, Kup adı verilen 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruğun antik tiyatro olabileceğini belirterek bölgenin incelenmesini talep etti.
Ağın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruk gizemini korumaya devam ediyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından ‘Kup' adı verilen obruk görenleri hayrete düşürüyor. Köy halkı buranın en fazla 200 yıl öncesine kadar bilindiğini, önceki dönemlerde buranın antik tiyatro olabileceğini savundu.

"Çocukken burayı stat olarak düşünürdük"
Kup çukuru hakkında açıklamalarda bulunan köyde yaşayan vatandaşlardan Yavuz Gündoğan, "Ben 61 yaşındayım 61 senedir bu köydeyiz dedelerimiz babalarımız buranın meteor çukuru olduğunu söyledi bize. Barajdan önce burada İsveçliler gelip kazı çalışması yapmışlar. Sonradan oluşan bir şey değil. Biz doğduk burası böyleydi. Küçükken çocukluk yıllarımız burada geçti. Burayı hep stat olarak düşünürdük, çünkü bir stat büyüklüğünden daha fazla yükseklik 100 metre taban da 100 metreden fazladır. Son zamanlarda Kup çukur keşfedildi. Kup çukuruna ilgi alaka yoğun durumda. Gelen turist arkadaşlarımız da oluyor, Belediye Başkanımızda çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim asıl projemiz Kupun üst kısmına cam seyir terası yaptırmak. O da programı alındı. Cam teras yapılıp orada oturup seyretmek gibi beklentilerimiz var. Turistik olarak beklentimiz var" dedi.
Buranın tarihinin en fazla 200 sene öncesine kadar bildiklerini aktaran Gündoğan, “Büyüklerimizin bir kısmı buranın antik tiyatro olduğunu da belirtiyorlar. İzmir Efes ve Antalya’da ki gibi ama o konuda kimse inceleme yapmadı. Belki bir kazı yapılırsa öyle bir şey çıkacak. Burada ciddi bir çalışma istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bu konuda faaliyete geçmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması"
Kupun konum olarak çok güzel bir yerde olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Karaoğlu ise "Bu ağaçların çoğu bizim çocukluk zamanlarımızda yoktu. Hepsi büyüdüler. Buraya geldiğimiz zaman çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Teknik konusunu bilmiyoruz meteor olup olmadığını bilmiyoruz ama atalarımızdan kalma bir çukur. Baraj döneminde 90 metre aşağı inerek sondaj vurdular. Delik ve su olup olmadığını kontrol etmek için baraj şişerse su buradan çıkar mı diye çalışma yaptılar. Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması, çünkü köyümüz, ilçemiz, Elazığ’ımız Türkiye genelinde tanınır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
YEREL HABERLER Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası ...
Ayliz Kılınçer EBK'da
YEREL HABERLER Ayliz Kılınçer EBK'da
Fırat Sefa Öncü, Ofspor’da
YEREL HABERLER Fırat Sefa Öncü, Ofspor’da
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Elazığ’da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı Jandarma, firarileri bir bir yakalamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari ...
Elazığ’ın vefalı hemşireleri Elazığ’da iki hemşire köy köy gezip aşılama yaparak bir ayda kentin rengini kırmızıdan sarıya çevirdi
YEREL HABERLER Elazığ’ın vefalı hemşireleri Elazığ’da iki hemşire ...
Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ...
Gezin köyünde şampiyon Atletico Çalkaya
YEREL HABERLER Gezin köyünde şampiyon Atletico Çalkaya
Elazığ’da toplu alanlarda aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğu başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da toplu alanlarda aşı olmayanlara yönelik PCR ...
Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik ...
Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı
Elazığspor ilk maçında kayıp
YEREL HABERLER Elazığspor ilk maçında kayıp
Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı
Sürücülerin aldığı riskler hemzenin geçitlerde kazaya neden oluyor Elazığ Bölge Trafik Şube Müdürü Cengiz Yeğen: "20 katarlı bir tren frene bastığı anda duramaz, durması mümkün değil"
YEREL HABERLER Sürücülerin aldığı riskler hemzenin geçitlerde kazaya ...
Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
Baskil’de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
YEREL HABERLER Baskil’de 300 bin sazan baraj gölüne bırakıldı
TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2
Elazığ Gençlik Merkezi'nin standına Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde büyük ilgi
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Merkezi'nin standına Gökyüzü Gözlem ...
Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
YEREL HABERLER Sünnet olan iki kardeşe, itfaiye ekiplerinden sürpriz
Elazığ’da yaralı yavru ayı, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da yaralı yavru ayı, sağlığına kavuştu
Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, atölyeye taşıdılar
YEREL HABERLER Komşu kadınlar mutfakta başladıkları işi büyütüp, ...
Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal kamerasıyla bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal ...
Elazığ’da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu Kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu bulundu
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma kayıp hayvanları gece görüş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.