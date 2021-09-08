Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak

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Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, gelişim ligleri için futbolcu seçmeleri yapılacağını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Karakoçan FK, Türkiye Futbol Federasyonu’nca başlatılacak olan gelişim ligleri için futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 17.00 seçmelerimiz olacak. Antrenörler Mehmet Temin, Ufuk Yalçınkaya ve Yılmaz Dündar denetiminde kulüp tesisimizde yapılacak olan Gelişim ligi seçmelerimize 20032004, 20052006, 20072008, 20082009 doğumlu sporcularımız katılabilecektir” denildi.

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