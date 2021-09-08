Elazığ 1. Amatör Küme’de fikstür çekildi

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 20212022 Sezonu fikstürü çekildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Konferans Salonu’nda düzenlenen fikstür çekimine Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, ASKF Genel Sekreteri İbrahim Yalınız, ASKF Başkanvekili Osman Akarsu, ASKF Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Özden Özen, Bahaddin Erbasan, yönetim kurulu üyeleri Aytaç Özcan ve Mehmet Zeki Sönmez’in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kulüp başkanları ve antrenörler katıldı.



“Liglerimiz 23 Ekimde başlayacak”

Pandemi nedeniyle uzun süredir amatör liglerin oynatılmadığını anımsatan Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, “Liglerin yeniden start alması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu sezon 1. Amatör Küme ligimizde 20 takımımız mücadele edecek. İki grupta takımlarımız mücadele edecek ve liglerimiz 23 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Takımlarımızın idman yer ve saatleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından ayarlanacaktır. Takımlarımızın en çok sıkıntı yaşadığı sağlık raporları için görüşmelerimiz devam etmektedir. En kısa süre içerisinde protokolümüzü imzalayarak takımlarımıza bilgilendireceğiz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyor, yeni sezonunun kazasız belasız bir şekilde oynanmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” dedi.



“Futbola döneceğimiz için çok mutluyum”

TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç ise; “Liglerimizin başlayacak olması, sporcularımızın tekrar sahalara dönecek olmasından dolayı oldukça mutluyum. Bu sezon 1991 ve üzeri futbolcularımız yaşı büyük kategorisinde sayılacaklar ve 1999 ve 2007 doğum tarihleri arasındaki sporcularımız ise yaşı küçük statüsünde sayılacaklar. A ve B gruplarında yer alan 10 takımımızdan ilk iki sırayı alan takımlar eleme gruplarına dahil olacaklar. Gruplarında son iki sırada yer alan takımlarımız ise bir alt kümeye düşecekler. Takımlarımıza yeni sezon öncesinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu;

1. Amatör Küme A Grubu, "1985 Karakoçanspor, Paluspor, Hicret Gençlikspor, Sürsürüspor, Maliyespor, Beyhan Belediyespor, İl Özel İdarespor, Şekerspor, DSİ ve Yeni Mahallespor". 1. Amatör Küme B Grubu, "Karakoçangücüspor, Arıcakspor, Baskil Şafakspor, Aksaray Gençlikspor, Elazığ Üsküdarspor, Tayfunspor, Anadolu Harputspor, Abdullahpaşaspor, Sivricespor ve Elazığ Adaletspor".

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