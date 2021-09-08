Genç taraftar trafik kazasında vefat etti

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Elazığspor sevdalısı 24 yaşındaki genç taraftar Batuhan Daşbilek KayseriKırşehir yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Elazığspor taraftarı Batuhan Daşbilek, Kayseri Kırşehir karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hacıbektaş mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Batuhan Daşbilek’in sürücüsü olduğu 23 DK 692 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Daşbilek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daşbilek'in cenazesi kılınan namazın ardından Elazığ Asri Mezarlığa defnedildi.

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