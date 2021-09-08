Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da

Elazığspor, tecrübeli stoper Yiğitcan Erdoğan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor, tecrübeli futbolcu Yiğitcan Erdoğan ile yeni anlaşmaya vardı. Uzun yıllardır bordobeyazlı formayı giyen 37 yaşındaki tecrübeli stoper, başkan Serkan Çayır’la yaptığı görüşmenin ardından yeniden yuvaya döndü. Sezon başı kampına katılmayan ve futbolu bırakmayı düşünen Yiğitcan, transfer yasağının kaldırılamaması sonrası Başkan Çayır’ı kırmayarak, takıma ağabeylik yapmak için teklifi kabul etti ve yeniden Elazığspor’a döndü. Yiğitcan’ın Perşembe akşamı Elazığ’a geleceği öğrenildi.

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