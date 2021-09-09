Elazığ İl Özel İdare’den 3 transfer

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 3 yabancı oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Elazığ İl Özel İdare, 3 yabancı transferi gerçekleştirdi. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, bordobeyazlı takım ABD'li oyun kurucu Lindsay Pulliam, Panathinaikos’tan ABD'li uzun forvet Kolby Morgan ve Rus ekibi Kazanochka Kazan’dan Belaruslu uzun forvet Hanna Brych’la sözleşme imzaladı. Sporcular sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.