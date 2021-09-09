Teknofest’te Elazığ takımı Gökruh-Troket’ten önemli atış

Tasarladıkları roket ile Teknofest’e katılan Elazığ ekibi GökruhTroket takımı yarışmanın ilk gününde başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Tasarım ve İnovasyon Merkezinin ARGE bölümünde Fırat Üniversitesi öğrencileri ile birlikte bir yıla yakın bir sürede yapımı tamamlanan GökruhTroket takımı Teknofest 2021 yarışmasına hak kazandı. Aksaray'da gerçekleştirilen montaj aşamasını başarıyla geçen Elazığ ekibi, atış hakkı kazandı. Bugün ise sahaya çıkan öğrenciler, başarılı bir atışa imza attı. GökruhTroket takımı atışını gerçekleştirdikten sonra bütün paraşütleri açarak tüm görevlerini yerine getirdi. Ekip lideri İsmet Özen ve ekip üyeleri sonrasında roketten gelen sinyaller üzerine hareket ederek bütün malzemeleri toplayıp, montajlayarak tekrardan eski haline getirdi.

Başarılı atış sonrası ekiple bir araya gelerek çalışmaları yerinde gören ve bilgi alan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, tüm ekibi ederek başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise "İlimizden böyle gençlerin yetişmesi ve ülkemize hizmet edecek olmaları bizler için gerçekten çok büyük bir mutluluktur. Elimizden geldiğince tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz'' dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk de ''Bizler burada bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. OSB İnovasyon Merkezimizin ARGE bölümünde yapımı tamamlanan roketin kusursuz bir şekilde havalanması çok büyük bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

Programa, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti eski Milletvekili Tahir Öztürk ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk katıldı.

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