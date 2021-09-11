Elazığ'da yıkım sırasında bina çöktü; altında kalan kepçenin operatörü yaralandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir binanın yıkımı sırasında çalışma yapılan iş makinesi (kepçe) yıkılan binanın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor. Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen bir binada kepçenin müdahalesi sırasında binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında kepçe operatörü kabin içerisinde sıkıştı. Kabinde sıkışıp yaralanan operatör, çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-11 19:16:53



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