TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 - Kızılcabölükspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 2. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 30 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Gökhan Coşar xx, Cengizhan Öztürk xx

Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Eren Çinkılınç xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Ramazan Erarslan xxx, Cuma Ali Üzüm xx, Oğuzhan Kandemir xx, Kaan Güdü xx (Ahmet Can dk. 88 xx), Ekrem Sütçü xxx, Fatih Kıran xxx (Rasim Ertan dk. 85), Hüseyin Fıstıkcı xx (Şeyhmus Abdulkadir dk. 80 ?), İlhan Aslanoğlu xxx (Furkan Yiğit dk. 85 ?)

Kızılcabölükspor: Muzaffer Sarıibrahim xx, Mustafa Acar xx, Ali Aydın xx, Mustafa Altun xx, Adem Aydın xx, Alpay Eroğlu x (Furkan dk 46 x), Emre Tekin Pınar xx (Can dk. 69 x), Yiğit Kadıoğlu x (Mehmet Kaan dk. 56 x), Anıl Yıldırım xx, Kıvanç Salihoğlu x (Furkan Şamil dk. 62 x), Vedat Saygı x (Özgür dk. 46 x)

Goller: İlhan (dk. 27), Fatih Kıran (dk. 40), Ahmet Can (dk. 90) (Elazığ Karakoçan FK)

Sarı kartlar: Ekrem (Elazığ Karakoçan FK), Adem (Kızılcabölükspor)

