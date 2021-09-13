Elazığspor, puanla tanışamayan tek takım oldu

Başkent Gözgözler Akademi FK’ya deplasmanda 20 yenilen Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftası sonunda puanla tanışamayan tek takım oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı geride kaldı. Ligin ilk haftasında evinde Bergama Belediyespor’a 21 yenilen Elazığspor, ikinci haftayı da Başkent Gözgözler Akademi FK yenilgisiyle tamamladı. Rakibine deplasmanda 20’lık skorla yenilen bordobeyazlı ekip, grubun puanla tanışamayan tek takımı konumunda kaldı ve 2. hafta sonunda 18. sırada yer aldı.
Bordobeyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grup'un üçüncü haftasında evinde Artvin Hopaspor’la karşı karşıya gelecek.
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