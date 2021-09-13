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Yüzlerce yıllık Palu Köprüsü tarihe meydan okuyor Türkiye’nin en prestijli köprüleri arasında yer alan Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamı ile görenleri hayran bırakıyor

İHA

Yüzlerce yıllık Palu Köprüsü tarihe meydan okuyor Türkiye’nin en prestijli köprüleri arasında yer alan Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamı ile görenleri hayran bırakıyor

Türkiye’nin en prestijli köprüleri arasında gösterilen tarihi Palu Köprüsü, yüz yıllara meydan okuyarak ilk günkü ihtişamı ile ayakta durmaya devam ediyor. Bazalt taşıyla yapılan ve eskiden İstanbul’u Bağdat’a bağlayan köprü olarak da bilinen tarihi Palu Köprüsü, taş yapı mimarisiyle dikkat çekiyor.
Yüz yıllar önce Romalılar tarafından yapıldığı düşünülen köprü, Elazığ’ın Palu ilçesinde yer alıyor. Palu Köprüsü'nde, 193 metre uzunluğunda 4 buçuk metre genişliğinde 8 farklı göz bulunuyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü, İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı ‘İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü’ olarak da biliniyor. Tarihi köprü şu anda eskisi kadar kullanılmasa da göçerkonarların, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2010 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor.
Tarihi Palu Köprüsü'nün Palu ilçesinin doğusunda Palu Kalesi'nin eteklerinde bulunduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Meydanoğlu, "Yazılı kaynaklarda Roma döneminde yapıldığı daha sonra Bizans ve Artuklular döneminde Selçuklular mimarisine uygun bir şekilde restore edildiği belirtiliyor. Tarihi Palu Köprüsü yaklaşık 193 metre uzunluğunda 4 buçuk metre genişliğinde 8 tane farklı gözde oluşuyor. Bazalt taşıyla yapılmıştır. Palu Köprüsü tarihin birçok döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış aynı şekilde 4’üncü Murat Bağdat ve Tevhit seferine çıktığında bu köprüyü bir güzergah olarak seferi için kullanmıştır. Palu ilçesi İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı ticaret merkezi aynı zamanda doğudan batıya tek geçiş güzergahı olduğundan dolayı bu köprü kullanılmıştır. Bu köprüden Bağdat ve Irak aynı zamanda yine bu köprü üzerinden Erzincan, Erzurum ve Karadeniz tarafına o dönemde ticaret kervanları yüklerini ticari amaçla taşımışlardır. Bu bölge aynı zamanda konar göçer dediğimiz göçebelerin kullandığı bir güzergahtır. Sürülerini bu köprüden geçirmişlerdir” dedi.

"En prestijli 13 Köprü arasında yer alıyor"
Rivayetlere göre Palu Köprüsü'nün Murat Nehri üzerinde Palu’dan İstanbul’a kadar o zaman bulunan tek köprü olduğunun da altını çizen Meydanoğlu, "Stratejik konumundan dolayı bu köprü savaşlarda, ticaret ve konargöçerler için hayati bir önem arz etmektedir. Tarihi Palu Köprüsü zamanla birçok sel felaketine maruz kaldığı için yıkılmıştı. 2010 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edildi ve halkımızın kullanımına sunuldu. Palu Kalesinin eteklerinde bulunan bu köprü yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birisidir. Aynı zamanda yeni evli çiftlerin fotoğraf çekmek için geldiği yerlerden bir tanesidir. Tarihi Palu Köprüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’deki en prestijli 13 köprüden bir tanesi olarak çeşitli kaynaklarda gösterilmiş yerli ve yabancı turistlere de tavsiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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