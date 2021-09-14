Elazığ'da silahını temizleyen şahıs kazara kendini vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir vatandaş silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. isimli vatandaş, evinde silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.