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Elazığspor Başkanı Çayır: "Gerekirse tüm borcu üstüme alırım, kafama sıkarım yine de kulübü kapattırmam"

İHA

Elazığspor Başkanı Çayır: "Gerekirse tüm borcu üstüme alırım, kafama sıkarım yine de kulübü kapattırmam"

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, transfer tahtasının açılmama gerekçesinin sadece para olmadığını belirterek, "Gerekirse tüm borcu üstüme alırım, kafama sıkarım yine de kulübü kapattırmam" dedi.
Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Elazığspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında önemli konulara değinen Başkan Çayır, gerekirse tüm borcu üstüne alacağını ve takımı yaşatacağını ifade etti. İmza vermeyen futbolcuların gerekçelerini açıklayan Serkan Çayır, "İmza vermeyen isimlerin vermeme sebebi kendi forma giydikleri dönemde yönetimlerin yaptıklarından dolayıydı. Bazı futbolcular gerekirse takım kapansın yine de imza vermem dedi. Beni vurdukları zaman neredeydiniz diyor. 33 tane isimden imza almışım hepsi de TFF’ye sunmuş. Bu tahta 35 milyona açılmazdı. İş artık parayı geçmişti. Mesela Tatos’un 230 bin Euro alacağı var. Ya paramın hepsini verin ya da imza vermem diyor. Aralıkta olağanüstü kongre var. Herkes görecek neler yaptığımızı. Marvin Zegelear var, Mehmet Altıparmak var, Orhan Şam var imza vermeyen. Alacağına çizik çekip imza veren de oldu. 52 milyon borç bir şehir için çok değil. Kulübü kapatmaya değil, yaşatmaya geldik. Gelir gelmez çocukların paralarını dağıttım. Parasız başkan diyorlar" diye konuştu.
Elazığ'ın çocuğunun gelip takımda oynamadığını aktaran Çayır, "Ben Elazığ çocuğuna gel oyna dedim. Şahin Başkan da kefili benim dedi yine gelmedi. Elazığ çocuğu bunu yaparsa ben dışarıdakine ne diyeyim. Vekilimiz Metin Bulut, Kadir Bekmezci için uğraştı Allah razı olsun. Şahin Başkan geldiğimiz gibi iaşelerimizi gönderdi. Bu çocuklar takımı ligde bırakacak, ben inanıyorum yeter ki destek olun. Statta koltuklar kırıldı. Koltuk kırma nedir ya? Yazık günah değil mi? Lütfen yapmayalım. Benim dostum dediğim adamlar sırt çevirdi bana. Benim çok zoruma gitti. Açamadık tahtayı ne yapalım ama açacağız herkes görecek. Ben bu kulübü kapattırmam kardeşim. Gerekirse tüm borcu üstüme alırım, kafama sıkarım bu kulübü yine kapattırmam” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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