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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 'organik badem hasat etkinliği' düzenlendi

İHA

Elazığ’da 'organik badem hasat etkinliği' düzenlendi

Elazığ’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'organik badem hasadı' etkinliği düzenlendi.
Elazığ’da yaklaşık 1 ay sürecek olan badem hasadına başladı. İl genelinde bazı bölgelerde hasat bitmek üzereyken bazı bölgelerde ise yeni başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Çatalharman köyünde ‘organik badem hasadı’ etkinliği düzenlendi. 310 dönüm alan üzerine ekilen bademlerin hasadı yapılırken, Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan da badem topladı.
Hibe destekleriyle oluşan badem bahçelerinin birinde olduklarını kaydeden Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ''Bütün üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Elazığ ili her zaman söylediğimiz gibi bir tarım ve hayvancılık kentidir. Son 56 yılda daha öncesinde Elazığ’da sadece tarla sınırlarında ekimi yapılan badem bitkisi şu anda 19 bin dekarlara ulaşmış modern bahçelerinden oluşuyor ve yıla göre iklime göre değişmekle birlikte yıllık Elazığ'da ortalama 4 bin tonun üzerinde bir badem üretimi gerçekleştiriyoruz. Özelikle Türkiye’de stratejik bir ürün olan sanayide ve çerezlik olarak kullanılan bu üründe üretimin her yıl artmış olması hem ilimiz hem de ülke tarım ve ekonomisi acısından çok önemli'' dedi.
Gecen sene ilk hasadını yaptıklarını ve iç piyasada perakende olarak pazarladıklarını belirten çiftçi Cemil Baytaş, ''Bu sene geçen seneye oranla bahçenin yaşı gereği ürün biraz daha fazla. Ancak hava şartları ürünleri erken olgunlaştırdığından dolayı beklediğimizin altında. Ürün boyutları da gecen seneye oranla küçük. Bu bize özgü bir sorun değil, bademe özgü bir sorun de değildir. Türkiye’nin değişik bölgelerinden çiftçi arkadaşlarla görüştük. Bu onların da yaşadığı bir sorun. Bu sene aşırı sıcaklardan dolayı erken olgunlaşma oldu. Yani şöyle tanımlayayım 7 aylık doğdu meyveler. Dolayısıyla yapacak fazla bir şey yok. Hedefimiz burada bir Elazığ markası oluşturmak. Bunun için ilk adımları attık. Çünkü şuna inanıyorum, bademi bademciye verdiğimizde farklı ilerin bademleriyle karışıp tüketiciye ulaşıyor. Oysa Elazığ bademi özel bir badem. Ben bunu yıllardan beri biliyorum. Bunun bir sonraki aşaması bademi ham madde olarak görüp ona katma değer ekleyip badem ve bademden oluşmuş çeşitli ürünler ortaya çıkarıp bunu iç pazara ama daha sonra mutlaka ihracat yoluyla dış pazara açmak şeklinde olacak. Bu hedefimizi tuttursak ben de biliyorum ki bu bahçe küçük kalacak. O zaman cevreden Elazığ bademi olmak üzere bademci dostlarımızdan badem tedarik edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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