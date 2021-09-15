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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan 2 bin 23 adet alıp vatandaşlara dağıttı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan 2 bin 23 adet alıp vatandaşlara dağıttı

Elazığ Ekonomi Platformu Başkanı Ahmet Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabından 2 bin 23 adet alarak vatandaşlara dağıttı.
Elazığ Ekonomi Platformu Başkanı Ahmet Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitaptan 2 bin 23 adet satın aldı. Saraç, aldığı kitapları bir restoranın önünde vatandaşlara dağıttı. Aldığı kitaplardan birini bir günde okuyup bitirdiğini kaydeden Ahmet Saraç, "Bir günde okuyup bitirdiğim bu kitabı daha iyi anlamak için birkaç kez okunması gerektiğini düşünüyorum. Başta gençler olmak üzere Elazığlı vatandaşlara kitabı dağıtarak hayırlı bir hizmet eda etmek için yolla çıktık. Cumhurbaşkanımız, Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, Milli Selamet ve Refah Partisi yıllarından itibaren, kendini bu davaya adayarak AK Parti ile iktidar olmuştur. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile ekonomi ve sanayide Türkiye ilerledi, bölgemizde de elde etiği zaferlerle bölgesel bir güç olduğunu kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanımızın kitapta vermiş olduğu bu mesajların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yankı bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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