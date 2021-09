Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin kişiye prostat kanseri teşhisinin konduğuna dikkat çeken Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyyüp Oğuz, şimdilerde akciğer kanserinden sonra en çok ikinci sırada yer alan prostat kanserinin ilerleyen yıllarda hayat standartlarının gelişmesi, tanı yöntemlerinin artması ve yaşlanmanın da uzamasıyla artacağını öngördüklerini belirterek 50 yaş ve üstü vatandaşları tahlil yaptırmaları konusunda uyardı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde görevli Uzmanı Op. Dr. Eyyüp Oğuz, 'Prostat Kanseri ve Prostat Hastalıkları Farkındalık Haftası' nedeni ile hastalık konusunda bilgi verdi. Akciğer kanserinden sonra dünyada ve Türkiye’de teşhis ve ölüm sıralamasında ikinci sırada olan prostat kanserinin birçok sebepten dolayı oluştuğunu ifade eden Op. Dr. Eyyüp Oğuz, bu hastalığın her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin kişide görüldüğünü belirtti. Özellikle birinci derecede akrabalarında prostat kanseri olan kişilerde riskin 2 kat arttığına dikkat çeken Op. Dr. Oğuz, bu hastalığın özellikle iç yağ, hayvansal yağ tüketen ve sigara içenlerde görüldüğünü ve çözümün de erken teşhisle olabileceğini kaydetti. Op. Dr. Eyyüp Oğuz, "Prostat erkek üreme organlarında birisi, mesanenin hemen önünde yer alıyor ve ceviz büyüklüğünde bir organ. Prostat sıvısı, semen sıvısının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Prostat bir iyi huylu büyüyor bir de kötü huylu büyüyebiliyor. İyi huylu büyümesine benign prostat hiperplazisi, kötü huylu büyümesine de prostat kanseri diyoruz. Prostat kanseri, prostat içerisindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla meydana geliyor” dedi.



“Özellikle iç yağ, hayvansal yağ tüketen ve sigara içen kişilerde prostat kanseri daha çok görülüyor”

Prostat kanserine neden olan hususlara değinen Op. Dr. Eyyüp Oğuz, “İlerleyen yaşlarda mutlaka prostat kanseri görülebiliyor. 90 yaşın üzerinde sık, 7080 yaş grubu içerisinde oldukça yaygın bir hastalık. Akciğer kanserinden sonra dünyada ve ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Birinci derecede akrabalarında prostat kanseri olan kişilerin de prostat kanserine yakalanma riskleri normal vatandaşlara göre 2 kat artmış durumdadır. Beslenme alışkanlıkların kötü olması, doymamış yağlardan, zengin gıdalarla beslenen kişilerde özellikle iç ve hayvansal yağ tüketen ve sigara içen kişilerde prostat kanseri daha çok görülüyor” diye konuştu.



"Dünyada her yıl yaklaşık 300 bin kişi ölüyor"

Bu hastalığın belirtilerinin daha çok prostat kanseri sonrası ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Oğuz, "Hastalarda idrarda kan gelmesi, semen dediğimiz sperm içinde kan olması, sık tuvalete çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik ve zor idrar yapma bu hastalığın belirtileri arasındadır. 50 yaşına girmiş vatandaşlarımızın yılda bir kere prostatlarını kontrol etmelerini, prostat spesifik antijen dediğimiz kan tahlillerini yapmalarını öneriyoruz. Dünyada her yıl 1 milyon 700 bin kişiye prostat kanseri tanısı koyulmakta, akciğer kanserinden ikinci sırada yer alıyor. Bu rakamın yaklaşık 300 bin kişi ölmekte. Hayat standartlarının gelişmesi, tanı yöntemlerinin artması ve yaşlanmanın da uzamasıyla bu kanserin de ilerleyen yıllarda artacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

