Evinde ruhsatsız 5 silahla yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da düzenlenen operasyonda evinde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen D.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.A.'nın evinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramada 2 tabanca, tabancalara ait 14 mermi ve 3 av tüfeği ele geçirildi. D.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-16 11:10:21



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