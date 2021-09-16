FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yılın en iyi rektörü seçildi

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ‘Avrupa Ödülleri’ töreninde yılın en iyi rektörü seçildi.

Türkiye'nin Protokol Dergisi 'BY Protokol' tarafından düzenlenen 2021 yılı Avrupa Ödüllerinin ikincisi İstanbul Cemile Sultan Korusunda gerçekleştirildi. Zafer Kiraz’ın sunumuyla gerçekleşen törende Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yılın en iyi rektörü ödülüne layık görüldü. Rektör Göktaş’a ödülünü Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu takdim etti.

Yılın en iyi rektörü ödülünü alan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Aziz şehir Elazığ’dan herkese selamlar getirdim. Bu ödülün verilmesinden dolayı BY Protokol Dergisinin sahibi Barış beye ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin ve akabinde Elazığ’ın çok daha iyi yerlere gelmesi için yoğun bir şekilde mesai menfuru gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bizlere bu ödülü layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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