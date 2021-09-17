Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 81 kişi yakalandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 81 kişi yakalanırken, şahıslardan 7’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 8 şahıs bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimlerde, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 84 gram esrar maddesi, 13 gram metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.

Uygulamalarda çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil ve 1 adet motosiklet de belirlenen sahiplerine teslim edildi.

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