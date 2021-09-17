Elazığspor kalecisi Okan’a 4 maç men cezası

Başkent Gözgözler Akademi FK ile deplasmanda oynanan maçta direkt kırmızı kart gören Elazığspor file bekçisi Okan Aytekin’e 4 maç men cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında Ankara’da oynanan Başkent Gözgözler Akademi FK Elazığspor maçında direkt kırmızı kart gören Elazığ ekibinin file bekçisi Okan Aytekin’e 4 maç men cezası verdi. Ayrı ayrı suçlardan toplamda 4 maçtan cezası alan genç kaleci 4 bin 500 lira da para cezasına çarptırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16 Eylül 2021 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

“Elazığspor kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, 12 Eylül 2021 tarihinde oynanan Başkent Gözgözler Akademi FKElazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü sporcusu Okan Aytekin'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

PFDK’nın kararı sonrası Elazığspor Kulübü’nün Tahkim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi.

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