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Elazığ Belediyesinden şehit yakınları ve gazileri onurlandıran uygulama Elazığ Belediyesi, şehir içi yolcu otobüslerinde yeni bir uygulama başlattı Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere verilen otobüs kartları okutulduğunda 'Vatan size minnettar' anonsu duyuluyor

İHA

Elazığ Belediyesinden şehit yakınları ve gazileri onurlandıran uygulama Elazığ Belediyesi, şehir içi yolcu otobüslerinde yeni bir uygulama başlattı Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere verilen otobüs kartları okutulduğunda 'Vatan size minnettar' anonsu duyuluyor

Elazığ Belediyesi, şehit yakınları ve gazileri onurlandıran bir uygulamayı hayata geçirdi. Şehit yakınları ve gaziler belediyeye ait otobüsleri kullanıp kartlarını okuttuklarında 'Ücretsiz' yerine 'Vatan size minnettar' anonsu duyulmaya başlandı.
Elazığ Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemini vatandaşlara hatırlatmak maksadıyla EBUAŞ otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik uygulamayı hayata geçirdi. Şehit yakınları ve gaziler Elazığ Belediyesi ElzKartlarını otobüse bindikleri zaman okuttuklarında 'Vatan size minnettar' sesi yükseliyor. Bu sesi duyan şehit yakınları ve gaziler gururlanırken, vatandaşlar uygulama için belediyeye teşekkür etti.

''Bir şehit babası olarak mutlu oldum''
Uygulama nedeniyle mutlu olduğu belirten Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, ''Belediyemizin toplu ulaşım araçlarında şehit yakınları ve gazilerimize ait ücretsiz seyahat kartlarını okuttuğumuzda ücretsiz kelimesini duyuyorduk. Elazığ Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı olarak, Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Cemil Apaydın’a Elazığ Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Pirinçi’ye şehit yakınları ve gaziler olarak kartımızı okuttuğumuzda ‘Vatan size minnettar’ kelimesini duymak istediğimizi iletmiştim. 11 Eylül Cumartesi günü otobüse binip kartımı okuttuğumda 'Vatan size minnettar' cümlesini duydum. Bir şehit babası olarak o kadar mutlu oldum, o kadar onore oldum ki ifade edemem. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak müdürümüze, başkan yardımcımıza ve bizi mutlu eden bu anlamlı uygulamanın hayata geçilircesine sebep olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yönetim kurulum ve diğer şehit yakınları ve gaziler adına teşekkür eder saygılarımı sunuyorum. Ahirete intikal eden bütün şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize ise şükranla anıyorum'' dedi.

''Hem hüzünlendim hem de çok sevindim”
Şehit eşi olduğunu belirten Esme Yorulmaz ise ''Bir gün otobüse bindiğimde kartımı okuttuğum zaman, 'Vatan size minnettar' cümlesini duyunca, hem hüzünlendim hem de çok sevindim. Sonradan öğrendim ki bu dernek başkanımızın isteği üzerine olmuş. Allah ondan da yapanlardan da razı olsun. Çünkü böyle bir şekilde anılmak bize gurur veriyor. Herkes bilsin bu acıyı yaşadığımızı. Böyle şeyler olunca az da olsa acımız ferahlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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