Aşı olmaktan korkan Güllü ninenin hemşire ile diyaloğu güldürdü Aşısı yapılan Güllü ninenin, hemşireye ‘hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı’ demesi herkesi kahkahaya boğdu Elazığ’da 644 bin 800 aşı yapılmış

Elazığ’da kurulan 200 aşı uygulama noktasının yanı sıra 40 mobil gezici ekip, vatandaşları aşılamada sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Cem Kültür Vakfı önüne kurulan aşı standına 9 aydır aşı olmaktan korkan 65 yaşındaki Güllü Yıldız ile hemşire arasında geçen diyalog güldürdü. Güllü nine aşı olduktan sonra hemşireye ‘hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı’ demesi kendisi başta olmak üzere orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün aşı haritasında aşılamanın en az olduğu iller arasında Elazığ’ın da yer aldığını bildirmişti. Kent genelinde 200 aşılama noktası ile 40 mobil gezici ekip, vatandaşları aşılamada hummalı çalışmalarını 7/24 saat sürdürüyor. Şimdiye kadar 644 bin 800 aşının yapıldığı kent, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 73.5 oranla yükselişe geçti. Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı’nın talebi üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık’ın girişimiyle İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vakfın önüne aşı standı kurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterip aşılarını yaptırdığı standa 9 aydır aşı olmayan Güllü Yıldız’ın hemşireler ile sohbeti damga vurdu. Sağlık çalışanı oğlunun ısrarı üzerine aşı olmaya geldiğini ve aşı olmaktan korktuğu gözlemlenen Güllü Yıldız, aşı olduktan sonra hemşireye, 'hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı’ demesi orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Aşı standının birkaç gün boyunca vakfın önünde vatandaşlara aşı hizmeti sunacağı bildirildi.



“Elazığ’da 644 bin 800 aşı yapılmış, bu sayıyı daha çok arttırmak niyetindeyiz”

Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı’nın talebi üzerine aşı standı açtıklarını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Elazığ olarak sağlık camiamız bu konuda çok büyük bir gayret sarf etti. Bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5 civarındayız. Elazığ’da 644 bin 800 aşı yapılmış, bu sayıyı daha çok arttırmak niyetindeyiz. Vatandaşların tamamına sağlık hizmetlerini ücretsiz vermekle birlikte bugün Elazığ’da 200 sabit noktada, 40 gezici ekiple birlikte aşılama çalışması yapıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi aşıya davet ediyorum. Kimin ne söylediğine bakmayın, lütfen bir oranlama yaptığımızda 3’üncü doz aşısını yaptıranlar entübe olma ya da vefat sayılarının çok düşük neredeyse hiç oranında olduğunu görüyoruz. Bütün vatandaşları bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum” dedi.



“Elazığ ili bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5’te”

Kentteki son durumu açıklayan Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ali Atar ise “Aşılamada ciddi bir orana sahibiz. Vatandaşlarımıza ulaşma ve aşılama oranımızı arttırmak için şehrimizin ileri gelenlerin destekleriyle sağlıkçı arkadaşlarımızın gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de aşı standımızı Cem Evi’nin önünde kurduk. Sağ olsun, vatandaşlarımız da bir teveccüh gösterdiler. Aşılarımız pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli gücümüz. Aşı olmayanların maalesef rahatsızlandıklarını yoğun bakımda ve hastanede tedavi gördüklerini hatta vefat durumlarına şahit oluyoruz. Aşı oranı, birinci aşıya göre hesaplanıyor. Elazığ ili bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5’te ve bilindiği üzere yüzde 75’i kriter olarak alınarak haritada mavi oluyor. Birkaç gün içerisinde mavi olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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