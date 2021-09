"Her gün yıkanmak saçı yıpratmıyor"

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, yaygın kanının aksine her gün yıkanmanın saçı yıpratmayacağını belirterek, yüksek ısıdaki su ile saçın yıkanmasının saç ve saç derisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğru saç yıkamanın önemine değinen Dalmış Beauty yöneticisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, saç yıkamayla alakalı doğru bilinen yanlışlara değindi. Saçın her zaman bakıma ihtiyaç duyan vücudun hassas yerlerinden biri olduğunu aktaran Dalmış, “Özellikle kadınlar boyama işlemi gibi saçlarını kimyasal etkilere maruz bırakmaktadır. Bu nedenle bu tip durumlarda buna uygun ürünler kullanılması gerekmektedir. Saç tipi, tıpkı ciltte olduğu gibi birçok tipe ayrılır. Bu nedenle saç tipini doğru analiz etmek ve buna uygun bakım yapmak son derece önemlidir. Bunun yanı sıra saç yıkamayla alakalı birçok seçenek bulunur. Bu seçeneklerin uygulanması durumunda da saç son derece sağlıklı olacaktır. Saç yıkama rutini saç tipine göre değişiyor. Özellikle yağlı ve seyrek saç tipindeki saçlar hemen her gün yıkanmaktadır. Kişiler arasında bilinen olguların yanı sıra her gün saç yıkamak saçı yıpratmamaktadır. Saç tipine uygun ürünler kullanıldığı müddetçe saç son derece sağlıklı olacaktır. Bununla birlikte her gün saç yıkama yağlandırdığını düşündürür. Fakat her gün saç yıkamak saçı yağlandırmadığı gibi bunu stres gibi durumlar tetikler. İnanılan bir diğer yanlış ise çok sıcak su ile saç yıkamanın saçı temizlediğini sanmasıdır. Yüksek ısıdaki su ile saçın yıkanması saç ve saç derisini olumsuz etkiler. Doğru saç yıkama bu aşamada ılık su ile olmaktadır. Saç bakımı sırasında saç tipine uygun ürün kullanılması ile saç kalitesi kendini göstermektedir. Özellikle duş esnasında kullanılan ürünler oldukça elzemdir. Şampuan, saç kremi ve saç maskelerindeki SLS ve paraben gibi içerikli ürünler zararlıdır. Bu ürünlerin rutinden çıkarılması ile saç sağlıklı olmaktadır. Bunun yanı sıra duşta saça ürün uygulayıp taramakta yanlış olmaktadır. Duşta saç taramak saç tellerini kırmaya yol açar. Bunun yerine saç boy ve uçlarına saç tipine uygun ürün kullanılması sonuçları olumlu yapmaktadır” dedi.

