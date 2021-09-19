Elazığ’da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Nemık Bulut: "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür"

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Nemık Bulut, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, protokol üyeleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine vurgu yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Nemık Bulut, "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli can ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutları siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. Türk’ün Anadolu’daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, 1. Dünya Savaşı sonrası ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bununla yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Antlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’den Anadolu’ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu yenerek bozguna uğrattı. 1 sene sonra Dumlupınar’da da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de tamamen topraklarımızdan atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk’ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Türk milletti adına Türkiye Büyük Milet Meclisi 19 Eylül 1921'de bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesini vermiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve fedakarlıklarının eseridir” dedi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.