Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi

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HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’taki ilk yenilgisini BÜ Alanya Kestelspor karşısında yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 3. hafta maçında BÜ Alanya Kestelspor’a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 30 yenmenin moraliyle Alanya’ya giden MaviBeyazlı ekip, 90 dakika sonunda rakibine 20 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı. BÜ Alanya Kestelspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. BÜ Alanya Kestelspor’a galibiyeti getiren goller 74. dakikada Ahmet Buğrahan Tuncay ve 82. dakikada Ahmet Ülük’ten geldi.

3. hafta sonunda 4 puanda kalan Elazığ Karakoçan FK, 4. Hafta maçında Siirt İl Özel İdareyi konuk edecek.

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