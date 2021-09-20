Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks'ın artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 36 firmanın katılımıyla İstanbul’da başlıyor. Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks’ın kurgusal bir evrende zamanda yolculuğun mümkün olduğunu ispatlayan GoArt Metaverse uygulaması vatandaşların beğenisine sunulacak. 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalin teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Goart Metaverse hakkında bilgiler aktaran Roof Stacks CEO’su Burak Soylu, "Fiziksel evrenin geçmiş dijital ikizi olarak ifade ettiği GoArt Metaverse uygulaması şu an dünyada AR tabanlı olarak çalışan ilk metaverse. Metaverse hakkında son 6 ayda Facebook, Niantic, Fortnite, Epic Games gibi şirketler henüz yatırım yapmaya başlayacağını duyurdu fakat Roof Stacks bu alanda 4 yıl süren ARGE çalışmalarını başarı ile tamamladı. Dünyanın teknoloji devlerinin yeni yatırım yapmaya başladığı bir alanda Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse uygulamasının ilk versiyonunu temmuz ayında storelarda son kullanıcıya sunacağız. GoArt Metaverse ile kullanıcının mobil cihazından başka hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymaksızın fiziksel evren ile metaverse arasında boyut değiştirerek içinde bulunduğu lokasyondaki nesnelerin, insanların, şehirlerin geçmiş zamandaki dijital ikizleri ile zamanda yolculuk yapabilme imkanına sahip olduğunu, zaman kapısından geçen kullanıcıların sanal rehber Evliya Çelebi eşliğinde kültürel miras alanlarının tarihine tanıklık edebildiğini belirterek, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi Teknofest alanına davet ediyoruz” dedi.

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